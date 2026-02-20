Ad Avellino confronto con i giovani alla presenza della Senatrice Castellone

Domani mattina alle ore 10, prima dell’inizio dell’incontro informativo sulla prossima consultazione referendaria previsto presso Avellino Scalo, stazione ferroviaria di Avellino, l’Associazione Nui ra Ferrovia accoglierà presso la propria sede la vice presidente del Senato, Senatrice Mariolina Castellone.

La stimata vicepresidente farà l’onore di una visita, durante la quale verrà condiviso con lei la realtà e l’ impegno per il Rione Ferrovia.

Protagonisti dell’incontro saranno i giovani del quartiere, che si confronteranno e dibatteranno sul tema dell’impegno politico e del rispetto per le istituzioni, sottolineando così l’importanza della partecipazione civica e della crescita consapevole dei nostri ragazzi.

Questo incontro rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro, alla passione e alla determinazione di tutti coloro che sostengono Nui ra Ferrovia, rafforzando il senso di comunità e l’ impegno per un futuro migliore, in particolare per i giovani e i giovanissimi.