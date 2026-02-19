Parto in auto sulla rampa del Pronto soccorso, mamma e neonata stanno bene

Un fiocco rosa “fulmineo” all’Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno testimonia l’assoluta eccellenza del personale sanitario, che ha gestito un parto in auto sulla rampa del Pronto Soccorso, in una situazione improvvisa di assoluta emergenza, con professionalità straordinaria, salvando mamma e neonata senza alcuna complicanza.

Alle 4 del mattino del 17 febbraio, una mamma di San Giuseppe Vesuviano ha dato alla luce la figlia direttamente in auto, ferma sulla rampa del Pronto Soccorso. Il team – non avendo il tempo materiale e la possibilità di spostare la partoriente nei locali interni – ha agito con tempestività impeccabile, assistendo il parto a bordo dell’auto e garantendo la nascita in pochi minuti. Mamma e neonata godono di ottima salute e presto torneranno a casa.

Meritano plauso senza riserve gli infermieri Domenico Tortora, Antonio Molisse, Francesca Di Vaio e Rosa Ferrara, l’operatore sociosanitario Raffaele Calabrese, i medici Giuseppina Di Leone e Michele Sica, sotto la guida del primario Antonio La Mura. La loro competenza, la loro prontezza e lo spirito di squadra rappresentano un modello di sanità al servizio della vita, in una situazione ad alto rischio gestita con maestria assoluta.

Questo episodio dimostra come vi siano ottime basi su cui ricostruire il prestigio dell’Ospedale Martiri del Villa Malta.

“Mi congratulo vivamente con tutto il personale per questa professionalità esemplare, che onora la sanità campana – dichiara il Consigliere Regionale della Lista Cirielli, Sebastiano Odierna – Mi impegno personalmente a tutelare questo presidio, affinché riacquisisca il prestigio e le eccellenze di un tempo, supportando riorganizzazioni e investimenti come la risonanza magnetica. Intanto – conclude il Consigliere regionale – auguri di tanta serenità alla piccola neonata e alla sua famiglia”.