Torna l'appuntamento del mondo della danza al Teatro delle Arti di Salerno

Torna Dire Danza, l’appuntamento coreutico ideato e curato da Pina Testa e Antonella Ferrante, con il coordinamento di Fortuna Capasso, che da più di un decennio celebra l’arte, la tecnica e la creatività dei giovani danzatori campani. La ventiduesima edizione si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 al Teatro delle Arti di Salerno, con una giornata ricca di appuntamenti che uniscono spettacolo, formazione e prestigio artistico.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Dire Danza conferma la sua vocazione di vetrina e trampolino per talenti emergenti: due spettacoli serali, alle 17 e alle 20, offriranno al pubblico uno spettacolo variegato, dinamico e di alta qualità, con esibizioni delle scuole di danza provenienti da tutta la regione.

Ospite di quest’anno sarà Michele Lanzeroti, giovane ballerino italiano formatosi nel celebre talent show Amici di Maria De Filippi, noto per la sua versatilità, la tecnica solida e la sua crescita prestigiosa nel mondo della danza professionale.

Nel pomeriggio del 22 febbraio, alle 14, Lanzeroti guiderà un stage esclusivo rivolto ai partecipanti e agli allievi delle scuole, un’occasione imperdibile di confronto e approfondimento con un protagonista della scena coreutica contemporanea. La sua esperienza formativa e professionale offrirà stimoli tecnici e creativi a tutti i danzatori presenti.

«Dire Danza 2026 non è solo spettacolo, ma un’esperienza completa di crescita artistica e umana. Siamo felici di ospitare Michele Lanzeroti, la cui carriera testimonia come passione, disciplina e dedizione possano trasformarsi in opportunità professionali concrete», dichiarano gli organizzatori Pina Testa e Antonella Ferrante.

LE SCUOLE Accademia Sportiva Baronissi di Lidia D’Arco e Celeste Capacchione (Baronissi); Arbostella in danza di Antonella e Marianna Rotondo (Salerno); Ars Scenicae di Serena Stella (Baronissi); Associazione Arteca diretta da Amalia Salzano (Salerno); Ballet Studio di Giusy De Martino (Cava De Tirreni); Centro Danza 2 di Serena Santucci (Quadrivio di Campagna); Centro Danza di Antonella Ferrante (Eboli); Choròs Meráki di Stefania Fuschini e Enza D’Auria (Capezzano); Danzando di Cinzia Palumbo (Salerno); DTFAM di Salvatore Sica (Pontecagnano); Ginger’s Art di Melissa e Jessica Manzo (Montecorvino Pugliano); Il balletto di Gerardo Fimiani (Battipaglia); In Punta di piedi di Antonietta, Stefania e Valentina Botta (Battipaglia); New Ballet di Maria Rosaria Bacco (Pontecagnano); New Latin Dance ASD di Artemisio di Florio (Baronissi); Obiettivo danza di Stefano Angelini (Cava de’ Tirreni); Professional Ballet di Fortuna Capasso (Salerno); Professional Ballet di Pina Testa (Ascea); Professional Ballet di Pina Testa (Salerno); Scuola di danza di Loredana Di Filippo (Siano); ⁠Scuola di danza Koròs diretta da Flavia Russo (Salerno); Terval dance di Valeria Iacobelli e Teresa Tamburrini (Salerno); World dance di Ylenia Ippolito (Pontecagnano).

L’edizione 2026 conferma la mission di Dire Danza: essere ponte tra l’allenamento quotidiano delle scuole e il palcoscenico, valorizzare il lavoro degli insegnanti, e offrire ai giovani ballerini la possibilità di confrontarsi con professionisti di alto profilo. I due spettacoli in programma saranno un viaggio nel movimento e nell’espressività, un momento di celebrazione della danza in tutte le sue forme, pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e addetti ai lavori.

Dire Danza 2026 si propone così come uno degli eventi coreutici più attesi della stagione in Campania, confermando la sua posizione di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo della danza.