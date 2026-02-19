Evento formativo ad Avellino per rafforzare il dialogo medico-paziente

Una comunicazione più efficace per una prevenzione più profonda e consapevole. L’Asl Avellino punta a rafforzare le competenze comunicative dei professionisti sanitari per favorire una maggiore adesione delle persone ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dalla Regione Campania. E lo fa attraverso l’evento formativo “La promozione degli screening oncologici gratuiti della Regione Campania: comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale”, in programma il 21 febbraio 2026, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici di Avellino in via Vasto ad Avellino.

La giornata di formazione, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici, il Progetto Miriade e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino, è destinata ai medici di medicina generale e al personale sanitario.

Nel corso della mattinata verrà presentato il progetto Miriade e verranno affrontati diversi temi come la comunicazione centrata sul paziente, il counselling motivazionale, l’organizzazione degli screening oncologici nell’Asl Avellino e le strategie per favorire una maggiore adesioni al programma di screening della Regione Campania.

Un momento altamente formativo voluto dall’Azienda per promuovere una migliore relazione tra pazienti, medici e operatori sanitari, rafforzandone il rapporto di fiducia attraverso l’ascolto attivo e la condivisione del processo decisionale per accompagnare la persona a fare scelte consapevoli per la propria salute.