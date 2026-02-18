La Commissaria Dubravka Šuica partecipa al "Board of Peace" per sostenere il cessate il fuoco

Domani, la Commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica parteciperà, a nome della Commissione europea, ai colloqui sul piano di pace per Gaza nel contesto di una riunione del ‘Board of Peace’. La sua partecipazione è in linea con l’impegno dell’UE per l’attuazione del cessate il fuoco a Gaza, nonché con gli sforzi internazionali per la sua ripresa e ricostruzione.

L’UE sostiene con forza una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, con Israele sicuro e uno Stato palestinese vitale. In questo contesto, l’UE ha un ruolo importante da svolgere in quanto maggiore fornitore di assistenza esterna ai palestinesi (programma pluriennale da 1,6 miliardi di € per la ripresa e la resilienza della Palestina per il periodo 2025-2027 e oltre 550 milioni di € in assistenza umanitaria dall’ottobre 2023). Nel novembre 2025, l’UE ha istituito il gruppo dei donatori per la Palestina per raccogliere sostegno internazionale all’attuazione del programma di riforme dell’Autorità palestinese, anche in linea con il punto 19 del piano di pace per Gaza.

A Washington la Commissaria Šuica prenderà parte ai colloqui per facilitare il coordinamento e la complementarità delle nostre azioni con gli sforzi internazionali per la ripresa e la ricostruzione postbellica di Gaza.

A margine della riunione, la Commissaria Šuica terrà una serie di riunioni bilaterali con i principali attori. Maggiori informazioni sono disponibili nel suo calendario.