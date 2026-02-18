Laboratori, video e simulazioni pratiche per orientare gli studenti alle professioni sanitarie

Porte aperte al Polo didattico di Grottaminarda per l’Open Day delle Professioni sanitarie. Venerdì 20 febbraio, dalle 8:30 alle 13:00, si terrà una Giornata di orientamento per i corsi di laurea organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” tenuti presso la sede Asl dedicata alla formazione universitaria.

All’iniziativa parteciperanno le classi quinte del Liceo “Pier Paolo Parzanese” di Ariano Irpino, per un totale di circa 120 studenti, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’orientamento verso i Corsi triennali in Infermieristica e Logopedia attivati presso il Polo didattico di via Francesco Flammia a Grottaminarda.

Ad accompagnare ed orientare i giovani ospiti all’interno del Polo ci penseranno gli stessi studenti del secondo e terzo anno di laurea che presenteranno, insieme ai docenti, l’offerta formativa e le materie oggetto di studio attraverso proiezioni di video, immagini e simulazioni su manichini (prove pratiche di inserimento di catetere vescicale, prelievi di sangue, procedure BLSD – Basic Life Support and Defibrillation).

Con la giornata di orientamento di venerdì 20 febbraio l’Asl Avellino conferma il proprio impegno nella promozione della formazione sanitaria di qualità rivolta ai giovani, risorsa fondamentale per il futuro del sistema sanitario e per la tutela della salute dei cittadini.

Una offerta formativa nelle Professioni sanitarie, quella messa in campo dall’Asl Avellino in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”, che si arricchisce ulteriormente con il corso di Laurea triennale in Fisioterapia istituito presso la sede del Presidio ospedaliero “Criscuoli – Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi.