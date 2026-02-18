Paolo Colombo chiede più risorse per le persone fragili nella Regione Campania

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, in occasione della predisposizione della Legge Regionale di Bilancio, lancia un forte appello perché siano destinate risorse adeguate ai bisogni delle persone più fragili e al mondo del sociale, come, fra l’altro, un po’ da tutte le forze politiche ci si era impegnati a fare in campagna elettorale.

In particolare, il Garante ricorda l’approvazione all’unanimità, nella precedente legislatura, di una mozione sulla continuità dei P.T.R.I. senza limiti di durata e vincoli temporali; la necessità della doppia graduatoria per minori e non, in caso di assegni di cura (come ribadito da numerose sentenze); l’opportunità della strategia dei progetti di vita e del reddito di cura; il miglioramento del funzionamento dei servizi socio assistenziali e il superamento dell’eccessiva burocrazia.

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, conclude che le promesse vanno mantenute: non si può giocare con la vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili.