Appuntamento il 19 febbraio all’Archivio di Stato con letture, dialoghi e musica

Giovedì 19 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell'Archivio di Stato di Avellino "I giovedì della lettura".

In tale occasione si presenterà il libro “È normale che…”, di Rino Cillo.

L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore: Rosa Bianco, giornalista e critica letteraria, e Rossella Napoli, docente di Lettere. Gli intermezzi musicali saranno curati dai Maestri Mayumi Ueda e Carmine Marrone.