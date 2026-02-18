Avellino, presentazione del libro di Rino Cillo

Appuntamento il 19 febbraio all’Archivio di Stato con letture, dialoghi e musica

Aggiunto da Redazione il 18 febbraio 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO
letturaGiovedì 19 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “È normale che…”, di Rino Cillo.
 
L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore: Rosa Bianco, giornalista e critica letteraria, e Rossella Napoli, docente di Lettere. Gli intermezzi musicali saranno curati dai Maestri Mayumi Ueda e Carmine Marrone.
 
L’ingresso è libero.
 
 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it