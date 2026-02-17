San Tammaro (CE): Dal salvataggio al rilancio culturale

Celebrazioni solenni alla Reggia di Carditello per il X anniversario della Fondazione

Al via le celebrazioni per il X anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello - istituita ufficialmente nel febbraio 2016 per gestire, valorizzare e rilanciare la Reggia di Carditello a San Tammaro (CE) – aperte all’intera comunità della “Terra di Lavoro”.

Una ricorrenza speciale che sarà ricordata in forma solenne - sabato 21 febbraio, alle ore 16.30 - con la Santa Messa cantata dal maestro Walter Omaggio e celebrata nella Cappella dell’Ascensione da Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro.

A seguire, alle ore 17.30 nella Sala Monta, in scena l’intermezzo “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa, composto probabilmente tra il 1786 e il 1793, proprio nel periodo nel quale il Real Sito è stato edificato (intorno al 1787) dall’architetto Francesco Collecini per volontà di Ferdinando IV.

“Una data fortemente simbolica - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che segna anche il riscatto della nostra comunità e, allo stesso tempo, corona l’impegno avviato da Massimo Bray, innescando un percorso di rinascita nel segno della legalità che oggi la nostra governance sta concretizzando con importanti azioni e progetti di valorizzazione, sostenuti da finanziamenti significativi da parte del Ministero della Cultura. Un impegno destinato alla completa rifunzionalizzazione del Real Sito, lavorando in perfetta sintonia con i Soci, e una credibilità che ci viene riconosciuta a livello istituzionale, spingendoci ad andare avanti, senza mai arretrare di un passo, per riaffermare l’identità di Carditello e strappare la Reggia a quel destino di degrado e abbandono che, solo pochi anni fa, sembrava già scritto”.

Protagonista sul palco di Carditello, anche l’Orchestra di Fiati del Liceo musicale “Margherita di Savoia” di Napoli con Edoardo Ottaiano, maestro concertatore, Luigi Cirillo, baritono e direttore, e tanti giovani musicisti di talento.

Continua, inoltre, il programma di visite storico-culturali nelle sale reali – dedicate per l’occasione alla storia dello stemma borbonico e al logo della Fondazione – con il contributo teatrale a cura della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco.

Nata con l’Atto costitutivo (2016) tra Ministero dei Beni Culturali, Regione Campania e Comune di San Tammaro - dopo la firma dell’Accordo per la valorizzazione (2015), avvenuta in un clima di tensione per le minacce al ministro Bray - la Fondazione Real Sito di Carditello ha l’obiettivo di trasformare il sito in un polo culturale, agricolo e turistico, dopo averlo salvato dalle ingiurie del tempo e dagli sfregi della criminalità organizzata.