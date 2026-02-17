I Vigili del Fuoco del comando di Avellino in prima linea ai Laghi di Sibari

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nei giorni scorsi in Calabria, nel territorio dei Laghi di Sibari, a seguito dell’emergenza maltempo che ha provocato straripamenti, inondazioni e mareggiate.

Su attivazione della Direzione Regionale Campania, nella giornata di sabato 14 febbraio, alle ore 14 circa, sono partite dal Comando di Avellino nove unità specializzate nel soccorso fluviale, con il modulo MO.CRAB (Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico di Base), presenti anche due vigili del fuoco del Comando di Benevento, a supporto delle operazioni.

Giunti nell’area colpita dall’alluvione, i Vigili del Fuoco irpini hanno operato senza sosta per 72 ore continuative, tra sabato, domenica e lunedì, prestando assistenza alla popolazione colpita e garantendo supporto agli sfollati. Numerosi gli interventi effettuati per il recupero di beni di prima necessità dalle abitazioni allagate, tra cui documenti personali e medicinali salvavita.

L’impegno e la professionalità delle nove unità impiegate hanno consentito di assicurare un presidio costante nelle aree maggiormente interessate dagli allagamenti, contribuendo in modo significativo alla gestione dell’emergenza e al sostegno delle famiglie coinvolte.

Le squadre sono rientrate ad Avellino oggi, martedì 17 febbraio, al termine di un’intensa e delicata missione di soccorso.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime orgoglio per l’opera svolta dal proprio personale, ancora una volta in prima linea a supporto dei territori colpiti da eventi calamitosi.