Protocollo d’intesa tra la Sede Provinciale Inps Avellino e il M.I.D. per il progetto

È stato sottoscritto questa mattina un Protocollo d’Intesa tra la Sede Provinciale Inps Avellino rappresentata dal direttore provinciale Pierluigi Violante ed il M.I.D. rappresentato dal Coordinatore Regionale della Campania Giovanni Esposito in merito al progetto Inps in Rete per l’inclusione curato dal Responsabile URP della Sede Provinciale Inps di Avellino Dr. Cipolletta Gerardo.

Il progetto “Inps in Rete per L’Inclusione” nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelando i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie, grazie alla creazione di isole di accoglienza e comunicazione che facilitano la possibilità di intercettare persone in stato di povertà o disagio e rendere più accessibili e, dunque, effettivi, concreti ed esigibili, gli strumenti a sostegno della povertà attualmente previsti dalle leggi ed attuati dall’Istituto, la collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli Enti del Terzo Settore, ha lo scopo di migliorare ed estendere la promozione di azioni volte ad attivare i diritti inespressi, al fine di raggiungere i soggetti più poveri ed emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, per offrire il necessario supporto, individuare i bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti, raccogliere le relative domande.

Il M.I.D. in stretta collaborazione con la Direzione Inps di Avellino, procederà ad individuare la platea dei soggetti interessati dal presente protocollo, attraverso i propri sportelli e servizi a fruizione diffusa sul territorio comunale per le attività di consulenza agli utenti sui prodotti/servizi erogati dall’ Istituto della Previdenza sociale, formazione/aggiornamento nei confronti degli operatori delle altre Parti sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogabili dell’Inps.