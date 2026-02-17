Buonajuto: “Teatro torni a splendere”

Cultura in lutto, il Teatro Sannazaro a Napoli distrutto dalle fiamme

Aggiunto da Redazione il 17 febbraio 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

Ciro Buonajuto Presidente Prima Commissione Regione CampaniaL’incendio che questa notte ha distrutto il Teatro Sannazaro è un colpo durissimo al cuore di Napoli e dell’intera Campania. Il Sannazaro non è solo un teatro ma un luogo simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Dal 1850, in quelle mura, si è costruito un patrimonio inestimabile che appartiene a tutta la comunità. Di fronte a una perdita così grave, il dolore profondo deve trasformarsi in responsabilità e impegno. Mi auguro che si faccia tutto il possibile per ricostruire il teatro e restituire a Napoli e alla Campania un presidio fondamentale di cultura” ha dichiarato Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali della Campania.

La bellezza e la cultura sono il volano della nostra economia e contribuiscono in maniera fondamentale alla crescita sociale, rappresentano un patrimonio che dobbiamo custodire, tutelare e rafforzare. Alla proprietà del Teatro, agli artisti, ai lavoratori e a quanti hanno animato quel palcoscenico, va tutta la mia vicinanza e quella delle istituzioni. Napoli saprà rialzarsi, come ha sempre fatto”. Conclude Buonajuto.

