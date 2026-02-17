Cultura in lutto, il Teatro Sannazaro a Napoli distrutto dalle fiamme

“L’incendio che questa notte ha distrutto il Teatro Sannazaro è un colpo durissimo al cuore di Napoli e dell’intera Campania. Il Sannazaro non è solo un teatro ma un luogo simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Dal 1850, in quelle mura, si è costruito un patrimonio inestimabile che appartiene a tutta la comunità. Di fronte a una perdita così grave, il dolore profondo deve trasformarsi in responsabilità e impegno. Mi auguro che si faccia tutto il possibile per ricostruire il teatro e restituire a Napoli e alla Campania un presidio fondamentale di cultura” ha dichiarato Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali della Campania.

“La bellezza e la cultura sono il volano della nostra economia e contribuiscono in maniera fondamentale alla crescita sociale, rappresentano un patrimonio che dobbiamo custodire, tutelare e rafforzare. Alla proprietà del Teatro, agli artisti, ai lavoratori e a quanti hanno animato quel palcoscenico, va tutta la mia vicinanza e quella delle istituzioni. Napoli saprà rialzarsi, come ha sempre fatto”. Conclude Buonajuto.