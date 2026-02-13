Scopri l’Altra Campania: un mondo nascosto custodito dalle Pro Loco

Si è conclusa la BIT di Milano, e UNPLI Campania torna a casa con una consapevolezza ancora più forte: l’Altra Campania esiste, emoziona e incuriosisce. All’interno dello stand della Regione Campania, UNPLI Campania ha portato il suo racconto fatto di comunità, tradizioni e borghi che non chiedono di essere attraversati in fretta, ma vissuti.

“Scopri l’Altra Campania. Un mondo nascosto custodito dalle Pro Loco” non è stato solo uno slogan, ma una dichiarazione d’identità, quella dei borghi che respirano piano, delle piazze che custodiscono storie, dei vicoli che parlano a chi sa ascoltare. Attraverso le Pro Loco delle cinque province – Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno – UNPLI Campania propone un viaggio profondo nel cuore autentico della Regione. Abbiamo parlato della Campania che sorprende.

Quella che comincia dove finiscono le cartoline. La presenza alla BIT ha rappresentato un’importante occasione di confronto e visibilità, grazie anche al ricco programma di convegni e incontri ospitati nello spazio della Regione Campania, che hanno animato il dibattito sui temi del turismo sostenibile, della valorizzazione delle aree interne e delle nuove strategie di promozione territoriale.

In questo contesto, UNPLI Campania ha contribuito con la propria esperienza quotidiana sul campo: quella delle Pro Loco che, silenziosamente, tengono accesa la luce nei piccoli centri e trasformano le tradizioni in futuro. L’interesse riscontrato da operatori e visitatori conferma che c’è una crescente voglia di autenticità, di esperienze vere, di luoghi che abbiano ancora qualcosa da raccontare.

L’Altra Campania è pronta a farsi conoscere. A chi cerca emozioni vere. A chi crede che viaggiare significhi appartenere, anche solo per un giorno, a una storia più grande, quella custodita dalle Pro Loco, fatta di relazioni, di feste di piazza, di cammini tra natura e cultura, di mani che lavorano e tramandano.