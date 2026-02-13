Il 15 febbraio 2026 una serata speciale tra memoria, musica e comunità

Il Comune di Summonte conferisce il Premio alla Carriera ai “Giaguari”, storica formazione musicale che ha segnato un’importante pagina della scena artistica locale e non solo.

L’evento si terrà domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20:30, presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone in Via Piana, a Summonte (AV), e sarà accompagnato da un concerto con ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di musica.

Il riconoscimento celebra il percorso artistico dei Giaguari, protagonisti di un’epoca musicale che ha lasciato un segno nella memoria collettiva del territorio, contribuendo alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione dei talenti locali.

L’iniziativa rientra nel cartellone della rassegna culturale “Summonte, il palcoscenico del Partenio”, progetto promosso dall’Amministrazione comunale per rafforzare l’identità culturale del borgo e trasformare Summonte in un punto di riferimento per eventi artistici, musicali e teatrali di qualità. La rassegna comprende infatti appuntamenti musicali, attività teatrali e momenti di approfondimento culturale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere occasioni di incontro e condivisione.

La serata del 15 febbraio rappresenterà un momento di comunità, memoria e musica, nel segno della tradizione e della continuità culturale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale:

www.comune.summonte.av.it