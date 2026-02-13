Sanità, Giordano: “Nuova fase per Matera”

Il segretario dell’UGL Matera sostiene il Piano e il lavoro di Cosimo Latronico

“Mentre per anni la Basilicata è rimasta senza uno strumento organico di programmazione sanitaria, oggi Matera e la sua provincia possono finalmente contare su un Piano sanitario regionale che mancava da dodici anni. È un fatto politico e amministrativo di grande rilievo, soprattutto per i nostri territori”. Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera.

“Come Ugl Matera – afferma Giordano – rivendichiamo con forza l’importanza del lavoro portato avanti dall’assessore Cosimo Latronico, che con determinazione e visione ha dato alla Basilicata, e dunque anche alla provincia di Matera, una cornice chiara entro cui riorganizzare servizi, ospedali e medicina territoriale. Dopo oltre un decennio di immobilismo, oggi esiste una strategia concreta che mette al centro i cittadini, le aree interne e le comunità locali”.

Secondo il segretario provinciale Ugl, il nuovo Piano non è un atto formale, ma “uno strumento operativo che rafforza la medicina di prossimità, punta sull’integrazione socio-sanitaria e crea le condizioni per ridurre le diseguaglianze tra territori, con particolare attenzione alle esigenze dell’area materana”.

Giordano interviene anche sul tema della spesa farmaceutica, replicando alle critiche sollevate dal consigliere Giovanni Vizziello: “I dati vanno letti con serietà e nel loro contesto. Parlare di ‘boom fuori controllo’ senza considerare l’aumento generalizzato dei costi dei farmaci innovativi e l’impatto delle nuove terapie significa offrire una lettura parziale e strumentale. La sostenibilità è una sfida nazionale, non un problema isolato della Basilicata”.

“L’assessore Latronico – prosegue Giordano – non ha mai nascosto la necessità di monitorare con attenzione la spesa, ma lo ha fatto con un approccio responsabile, lavorando insieme alle aziende sanitarie per migliorare programmazione e controllo, senza ricorrere a soluzioni demagogiche o a campagne contro i direttori generali. La sanità non si governa con gli slogan o con la minaccia di ‘mandare a casa’ qualcuno, ma con competenza, equilibrio e riforme strutturali”.

Per l’Ugl Matera, la vera priorità per il territorio resta “tradurre il Piano sanitario in azioni concrete: abbattimento delle liste d’attesa, rafforzamento degli ospedali della provincia, valorizzazione del personale sanitario e utilizzo efficace delle risorse disponibili, comprese quelle nazionali ed europee”.

“Matera e la sua provincia – conclude Giordano – hanno bisogno di stabilità e visione, non di polemiche. Oggi, grazie al lavoro dell’assessore Latronico e della Giunta regionale, esiste finalmente una rotta chiara. Come Ugl Matera continueremo a vigilare e a collaborare affinché questo percorso produca risultati tangibili per i cittadini e per tutti i lavoratori del comparto sanitario del nostro territorio”.