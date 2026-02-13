Più Uno: una rete di cittadini che cresce nei territori

Nominato il Comitato di Più Uno in Campania, coordinato da Tommaso Ederoclite

Più Uno rafforza una nuova fase del proprio percorso, dando vita ai Comitati Regionali Organizzativi su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è costruire una rete capillare di presìdi di fiducia, capaci di promuovere partecipazione, confronto pubblico e responsabilità democratica, rafforzando una nuova cultura della partecipazione a partire dalle idee e dalle proposte di Ernesto Maria Ruffini.

Da oggi Più Uno lavora per essere presente in tutte le province italiane, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà civiche che credono in uno Stato giusto, in una democrazia viva e in una società fondata sulla fiducia.

Il percorso porterà, entro giugno 2026, alla prima Assemblea Nazionale di Più Uno.

In Campania il percorso è promosso dal comitato organizzativo regionale comprendente diversi realtà a livello provinciale e coordinato da Tommaso Ederoclite di Napoli.