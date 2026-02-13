Lo spettacolo "Ritorniamo a ridere" apre la stagione teatrale

Il 14 febbraio 2026 alle ore 20:30 si alza il sipario sulla prima edizione della Stagione Teatrale di Montella presso il Teatro Adele Solimene, con una serata speciale dedicata a tutti gli amanti del teatro… e del sorriso.

Ad inaugurare questa nuova avventura sarà lo spettacolo “RITORNIAMO A RIDERE”, con Giampietro Ianneo e Giovanni Caso, per la regia di Giampietro Ianneo. Un appuntamento travolgente che segna l’inizio di un percorso culturale articolato in cinque spettacoli pensati per emozionare, divertire e costruire, serata dopo serata, un pubblico sempre più appassionato.

Uno spettacolo che celebra la tradizione e l’allegria

“RITORNIAMO A RIDERE” è un mix irresistibile di varietà, avanspettacolo, prosa e musica.

Un viaggio teatrale che attraversa:

la poesia classica e la Napoletanità più autentica

balli e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico

macchiette napoletane, gag e travestimenti

omaggi ai grandi maestri come Totò, Eduardo e Carosone

Si comincia con il sorriso e si finisce con il sorriso, senza rinunciare a momenti di riflessione che rendono il teatro uno spazio vivo di condivisione e crescita.

LA STAGIONE TEATRALE – 1ª EDIZIONE

Teatro Adele Solimene – Montella

Le Associazioni Yggdrasill e Mela presentano la prima edizione de “La Stagione Teatrale” di Montella: un progetto nato dall’amore per il teatro e dal desiderio di tornare a vivere e condividere emozioni dal vivo.

Cinque spettacoli per regalare al pubblico divertimento, leggerezza e qualità artistica. Un’occasione per staccare dalla routine quotidiana e ritrovarsi insieme… a teatro.