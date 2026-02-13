Il 16 febbraio “Crea la tua mascherina”: creatività e inclusione al Mab

Monteforte Irpino si prepara a vivere il Carnevale all'insegna della creatività e dell'inclusione grazie a "Crea la tua mascherina", il primo laboratorio creativo gratuito dedicato ai bambini, in programma lunedì 16 febbraio 2026, dalle 10:30 alle 12:30, presso la sede di Mab in via Piano Alvanelle. L'iniziativa nasce dalla volontà della consigliera comunale Rosa De Sapio e di Manuela Ercolino, ed è realizzata in collaborazione con Mab e il partner l'Associazione Fenestrelle, con il patrocinio morale del Comune di Monteforte Irpino.

Un progetto che punta a valorizzare il territorio attraverso attività educative e ricreative rivolte alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. Il laboratorio è pensato come uno spazio di espressione libera, in cui i bambini potranno dare forma alla propria fantasia creando maschere personalizzate, utilizzando materiali messi a disposizione dagli organizzatori e guidati da educatori ed esperti del settore creativo. Un’occasione non solo per divertirsi, ma anche per stimolare manualità, immaginazione e spirito di condivisione.

“Crea la tua mascherina” non è soltanto un evento legato al Carnevale, ma rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio che mira a costruire una programmazione culturale continuativa, capace di coinvolgere attivamente la comunità e promuovere momenti di aggregazione sana. L’obiettivo è quello di offrire ai bambini un’esperienza formativa diversa dal consueto, in un contesto informale e accogliente, dove il gioco diventa strumento educativo e il Carnevale si trasforma in un momento di crescita collettiva.