L’iniziativa di Intra Cooperativa Sociale al circolo Avionica coinvolge i bambini dei progetti SAI

Una festa condivisa. A Carnevale, la giornata più pazza dell’anno, impossibile non divertirsi. Ma tutti insieme, senza nessuna barriera, è ancora più bello e coinvolgente. Nasce così la festa in maschera, in programma lunedì 16 febbraio alle 17, organizzata da Intra Cooperativa sociale. La location sarà il circolo “Avionica”, pronta ad accogliere i ragazzi e le loro famiglie che avranno voglia di “mescolarsi” e di divertirsi in modo sano e costruttivo.

I protagonisti saranno, ancora una volta, loro, tutti i bambini ospiti dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) che “Intra” gestisce sul territorio irpino. Un momento di gioia e di condivisione, aperta anche a tutti i bambini della città di Avellino e non solo. Sono pronte a scattare le stesse alchimie e la stessa magia della Festa di Comunità “Sport è Integrazione” che si è svolta a metà dicembre in occasione del Natale, sempre da un’idea di “Intra” e della cooperativa “Vision”.

In “campo, in quell’occasione, oltre 120 bambini, sempre dei SAI, un momento che ha messo al centro lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e coesione sociale, trasformando un pomeriggio di gioco in un momento di incontro autentico tra persone, storie e comunità diverse. La stessa atmosfera che si respirerà lunedì prossimo, tra una “chiacchiera” e l’altra, uno scherzo e una battuta, per un Carnevale ricco e autentico.