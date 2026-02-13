Ad Avellino tre giorni tra musica, lettura e Green Pigotta

Il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino promuove, in occasione del Carnevale 2026, tre giornate di laboratori creativi, educativi e inclusivi dedicate a bambini, ragazzi e famiglie. L'iniziativa si svolgerà presso la sede di Avellino, in via Nappi 24, con ingresso libero, e nasce con l'obiettivo di coniugare espressione artistica, partecipazione e solidarietà.

Il titolo dell’evento, “Note, colori e solidarietà – Laboratori…amo in casa UNICEF”, richiama l’idea di uno spazio aperto alla comunità, dove la creatività diventa strumento di relazione, crescita e condivisione dei valori dell’inclusione.

Il programma

Domenica 15 febbraio 2026 – ore 16:30–18:30

Laboratorio creativo di Scrittura Rap feat Lloydeene, su passi di break dance:

Costruiamo il nostro brano.

Un’esperienza che unisce parola, ritmo e movimento, offrendo ai giovani l’opportunità di esprimere emozioni, idee e vissuti attraverso la musica urbana.

Lunedì 16 febbraio 2026

Ore 10:00–12:00: Trucca-bimbi e Club Lettura

Ore 16:00–18:00: Laboratorio creativo Green Pigotta

Martedì 17 febbraio 2026

Ore 10:00–12:00: Trucca-bimbi e Club Lettura

Ore 16:00–18:00: Laboratorio creativo Green Pigotta

I laboratori Green Pigotta valorizzano la storica bambola simbolo UNICEF, promuovendo attenzione all’ambiente, creatività manuale e solidarietà. Le attività di lettura e animazione favoriscono momenti di ascolto, dialogo e crescita condivisa.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile A04 e con Floriana Villano – Like Make Up & Skin, realtà del territorio che hanno scelto di sostenere un progetto orientato al benessere e alla partecipazione della comunità.

Queste giornate rappresentano un’occasione concreta per vivere il Carnevale come momento educativo, inclusivo e solidale, in linea con la missione UNICEF di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per informazioni inviare un messaggio (su WhatsApp9 al numero 342-1210348 o

comitato.avellino@unicef.it scrivere una mail a: