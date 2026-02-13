Baronissi (SA) aderisce al Giro d’Italia per la Pace

La tappa nel territorio cittadino coinvolgerà scuole e comunità per promuovere solidarietà

Baronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità. Con delibera di Giunta comunale è stato approvato l’adesione ufficiale al Giro d’Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, e la partecipazione attiva con l’organizzazione di una tappa sul territorio cittadino.

L’iniziativa, che attraverserà l’Italia come un grande percorso simbolico e civile, nasce per “costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace” fondata sulla cura delle persone, dell’umanità e del pianeta. La tappa di Baronissi rappresenterà un momento di incontro, riflessione e partecipazione collettiva, con il coinvolgimento diretto delle scuole e delle giovani generazioni. Il Giro si svolge in un anno dal forte valore simbolico: l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e gli anniversari della nascita della Repubblica Italiana e del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che continua l’opera del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, ricordando che “ogni città è un candelabro destinato a far luce al cammino della storia”.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, dichiara: “Viviamo in un tempo attraversato da guerre e tensioni che rendono ancora più urgente un impegno concreto per la pace. Con questa adesione, Baronissi sceglie di non restare spettatrice, ma di essere parte attiva nella costruzione di una cultura fondata sul dialogo, sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti umani. Ogni tappa del Giro è un’occasione per trasformare la nostra città in un vero cantiere di pace, coinvolgendo scuole, famiglie e giovani”.

Accogliendo la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di fraternità e amicizia sociale, la città rafforzerà il proprio impegno a favore di una società più giusta e solidale.

“Educare alla pace significa investire nel futuro – prosegue la Sindaca Petta –. Vogliamo che i nostri ragazzi siano protagonisti di questo percorso, perché solo attraverso la partecipazione e la consapevolezza possiamo costruire una comunità più forte, unita e capace di affrontare le sfide del nostro tempo”.

Anche il Presidente del Consiglio comunale, Agnese Coppola Negri, sottolinea il valore istituzionale dell’iniziativa: “Il Consiglio comunale è orgoglioso di sostenere un percorso che unisce i valori della democrazia, dei diritti umani e della partecipazione. Il Giro d’Italia per la Pace rappresenta un’occasione per rafforzare il senso civico della nostra comunità e per ribadire che la pace non è un’idea astratta, ma una responsabilità quotidiana che parte dai territori”.

“Questa iniziativa rispecchia pienamente i valori del nostro Statuto e le linee programmatiche dell’Amministrazione – conclude la Sindaca –. Baronissi conferma così la propria vocazione a essere una città che promuove la pace non solo con le parole, ma con azioni concrete, mettendo al centro le persone e le nuove generazioni come veri costruttori di fraternità”.