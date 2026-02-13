Il Consiglio Provinciale di Avellino approva all’unanimità la proposta del consigliere Franco Di Cecilia

Il Consiglio Provinciale di Avellino, su iniziativa del consigliere Franco Di Cecilia, ha approvato all’unanimità l’istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili ed il relativo regolamento.

Si tratta di un’importante figura di riferimento per tanti cittadini e famiglie, trait d’union tra questi e le istituzioni. Con questo provvedimento la Provincia intende anche sensibilizzare i Comuni ad assumere analoghe iniziative e a raccordarsi col Garante provinciale, allo scopo di promuovere una maggiore inclusione personale e sociale del disabile, autentica cartina di tornasole dei livelli democratici di una comunità.

“Ringrazio il presidente Rizieri Buonopane e tutti i consiglieri – afferma Di Cecilia – per la sensibilità mostrata, come pure il consigliere comunale di Sperone, Pasquale Muccio, mio prezioso collaboratore, per aver fortemente sostenuto quest’iniziativa”.