In occasione della Giornata del Malato, focus su 1.600 nuove unità nel biennio 2025-2026

Matera, 11 febbraio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’Ugl Matera, attraverso la voce del Segretario Provinciale Pino Giordano, esprime il proprio sostegno alla salute pubblica e al miglioramento del sistema sanitario lucano, con particolare attenzione agli investimenti in corso nel territorio materano. Giordano sottolinea l’importanza di coniugare sviluppo, servizi e un’attenzione concreta verso le persone più vulnerabili, tra cui anziani e malati cronici.

“La Giornata del Malato rappresenta per noi un momento di riflessione profonda sul diritto alla salute e sulla necessità di rafforzare le strutture, il personale e i servizi sanitari, in particolare nelle aree interne della Basilicata”, ha dichiarato Giordano. “Gli investimenti in atto devono garantire che le prestazioni siano sempre più tempestive, di qualità e accessibili a tutti. È fondamentale che nessuno venga lasciato indietro, soprattutto coloro che affrontano quotidianamente la malattia. Con immensa soddisfazione, apprendiamo delle nuove assunzioni di 1.600 unità che saranno effettuate nel settore sanitario del territorio lucano: per il biennio 2025-2026 sono infatti previste complessivamente 1.600 assunzioni attraverso i piani aziendali di cui, circa 600 unità nel 2025 e 1.000 nel 2026. A queste si aggiungono ulteriori 400 unità previste dai piani stralcio. Tra le figure da reclutare ci sono anche circa 200 infermieri di comunità. Questo piano di assunzioni, che si concretizzerà nei prossimi anni, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama occupazionale del nostro sistema sanitario. Grazie all’impegno dell’Assessore Latronico, si stanno finalmente attuando politiche occupazionali mai viste in passato, con un impatto positivo sia per la qualità dei servizi sanitari che per la creazione di nuove opportunità di lavoro per tanti professionisti della salute. L’impegno dell’Assessore Latronico per migliorare la sanità lucana è evidente. Le politiche messe in atto, con investimenti in strutture e nuove assunzioni, sono un segnale concreto di attenzione verso la nostra comunità e chi vive quotidianamente la sofferenza della malattia”, ha aggiunto Giordano. “In particolare, il rafforzamento del personale sanitario è un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre le disagi, rendendo i servizi sanitari più moderni, accessibili e pronti a rispondere alle esigenze di tutti”. L’Ugl Matera sottolinea anche che, accanto agli investimenti strutturali, è cruciale continuare a sostenere e valorizzare il personale sanitario. È necessario implementare nuove assunzioni e garantire condizioni di lavoro adeguate per permettere a chi lavora nel settore di offrire un servizio di alta qualità. “Sostenere i professionisti della sanità – ha concluso Giordano – è fondamentale per garantire il benessere di tutti. Oggi, in una giornata come quella di oggi, il nostro pensiero va a tutti i malati, alle loro famiglie e agli operatori sanitari che, con grande impegno e umanità, lavorano ogni giorno nei presìdi sanitari del nostro territorio.”

L’Ugl Matera conferma la propria disponibilità al dialogo istituzionale per proseguire sulla strada degli investimenti e delle politiche sanitarie che possano tradursi in risultati concreti e duraturi per i cittadini e i lavoratori del territorio.