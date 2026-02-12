San Valentino con Chocoliamo

Domani appuntamento a Piazza San Pasquale, a Napoli

Chocoliamo (1)Appuntamento dolce per il San Valentino dei napoletani. Domani entra nel vivo Chocoliamo l’evento che ha portato a Piazza San Pasquale il meglio della produzione cioccolatiera italiana. Gli innamorati di tutte le età hanno l’occasione di scoprire le migliori creazioni realizzate dagli artigiani del settore. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli. Negli stand in Piazza San Pasquale sono disponibili veri e propri must come: cuori di cioccolato, praline, macaron, nudi, churros, pancake, dolci siciliani, liquirizia e caramelle, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità e cura artigianale.

Non solo cioccolato. Ricco il programma degli eventi collaterali! A cominciare dalle animazioni gratuite con i personaggi dei cartoon a tema Carnevale e San Valentino, a cura di Zebby Animation! I più piccoli potranno divertirsi con personaggi colorati e attività come i ballon art e tatoo, il tutto accompagnato da tanta buona musica. Ed ancora Laboratorio Art Attack in Saint Valentine edition per realizzare il biglietto d’auguri per l’amore della propria vita: fidanzati, genitori, nonni o amici del cuore. Selfie garantiti con Cupido e la Mascotte Cuore.

“Aspettiamo i golosi e gli innamorati fino al giorno 15 febbraio. Abbiamo voluto proporre un San Valentino diverso con creazioni al profumo di cioccolato, alcune delle quali per la prima volta presenti a Napoli. L’ingresso è gratuito. Stand aperti dalle ore 10 fino a tarda sera” afferma Luigi De Simone di D2 Eventi. 

 
