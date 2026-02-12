Parole e musica per donare speranza

Il 18 febbraio a Torrioni (BN) una serata di solidarietà con Padre Ibrahim Faltas

Con la collaborazione dei Comuni di Chianche, Montefusco, Petruro Irpino, San Martino Sannita, Santa Paolina e Tufo e delle associazioni Generidea Odv, Campania Europa Mediterraneo e Magico Mondo APS, la comunità di Torrioni si prepara ad accogliere una serata di solidarietà e condivisione a favore dei più piccoli.

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 19, la Sala Convegni del Comune di Torrioni ospiterà l’iniziativa “Parole, poesie e note”, incontro speciale con Padre Ibrahim Faltas dedicato alla raccolta fondi per i bambini delle scuole della Terra Santa.

L’evento rappresenta un momento di testimonianza e riflessione, attraverso letture poetiche a cura di Giusy Nazzaro e Raffaella Mirra e interventi musicali affidati a Ivan Iarrobino, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di solidarietà.

La presenza di Padre Ibrahim Faltas offrirà l’occasione per approfondire la realtà dei bambini della Terra Santa e sostenere, attraverso una raccolta fondi, progetti educativi e di aiuto concreto.

Partecipare significherà condividere un momento di comunità e contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tanti bambini.