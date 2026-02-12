Dal Distretto Asl i Gruppi di Cammino per promuovere salute e benessere

Camminare per stare bene e vivere meglio. Camminare per migliorare la qualità della propria vita e della propria salute psico-fisica. Questa mattina presso il Distretto Sanitario Asl di Monteforte Irpino è stato presentato “Sentieri della Salute”, il progetto di UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle e Irpinia Trekking, realizzato in collaborazione con l’Asl Avellino, il Comune di Monteforte Irpino e CesvoLab Irpinia – Sannio.

Un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra mondo delle associazioni e Asl Avellino, con il coinvolgimento concreto e fattivo dei Medici di Medicina Generale, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione, allo scopo di promuove i Gruppi di Cammino e, con essi, le buone pratiche come l’attività fisica all’aperto per mantenere il proprio stato di forma e migliorare la propria salute fisica e mentale. Passo dopo passo.

Dalla prossima settimana saranno attivi i primi due percorsi tracciati nel comune di Monteforte Irpino: un percorso urbano che si snoda attraverso il centro storico e uno verde che invece attraversa il bosco.

I Gruppi di Cammino sono composti da persone che si ritrovano regolarmente lungo un sentiero sicuro per compiere un’azione semplice ma allo stesso tempo rivoluzionaria. Un’attività facilmente organizzabile e praticabile, che non richiede particolari abilità, equipaggiamento e strutture. Un’attività i cui benefici, però, sono molteplici e immediati. Come la riduzione dello stato depressivo e ansioso, il miglioramento dei valori della pressione arteriosa, della qualità del sonno e della sensibilità all’insulina.

L’attività costante all’aria aperta riduce, infatti, il rischio di demenza (compreso l’Alzheimer) e di danni correlati alle cadute negli anziani, migliora la salute delle ossa, favorisce la perdita di peso (e protegge dal riacquistare i chili persi). Camminare inoltre ha un effetto protettivo nei confronti di otto tipi di tumore (vescica, mammella, colon, endometrio, esofago, rene, polmone e stomaco), riduce il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2 (del 25-30%), dislipidemia, patologie cardiovascolari e mortalità correlata.

Partecipare ad un gruppo di cammino aumenta l’integrazione sociale favorendo la partecipazione attiva e la socialità. Ecco perché questa esperienza rappresenta, senza dubbio, non solo un punto di partenza per approdare ad un corretto stile di vita, ma anche una buona pratica che può essere esportata da Monteforte Irpino in altri comuni ricchi di verde e di spazi aperti, con l’obiettivo di creare modelli replicabili di percorsi e stili di vita più sani e virtuosi.

La partecipazione è gratuita, per aderire all’iniziativa contattare il numero 333.8091752

Per conoscere i dettagli dei percorsi già attivi consultare la pagina web dove saranno disponibili le mappe e il qr code per conoscere il punto di partenza del percorso scelto

www.uisp.it/avellino/pagina/sentieri-della-salute