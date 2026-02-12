Gara provinciale di matematica al Convitto Colletta

centonovanta studenti in sfida per la finale nazionale di Cesenatico

Aggiunto da Redazione il 12 febbraio 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

OLIMPIADI MATEMATICASi è svolta ieri, 11 febbraio 2026, presso il Convitto Nazionale, la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica.

Alla gara partecipa una selezione di 190 alunne e alunni provenienti da vari Istituti della Provincia di Avellino. Presenti anche gli alunni del Liceo Classico e Classico Europeo, annessi al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, a dimostrazione di quanto valore si dia al Classico alla matematica, disciplina fondamentale per sviluppare il pensiero logico-critico e l’astrazione, che si integra perfettamente con la formazione umanistica. La matematica, come le lingue antiche, permette di comprendere la realtà e sviluppare un approccio critico. La gara provinciale rappresenta la seconda fase delle Olimpiadi della Matematica; la prova comprende 12 quesiti a risposta multipla, 2 problemi a risposta numerica e 3 esercizi dimostrativi.

I primi tre classificati parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico, nel mese di maggio 2026.

Il progetto Olimpiadi della Matematica partecipa al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e le gare rappresentano un momento fondamentale di divulgazione e di scoperta. Non si compete per un punteggio, ma per misurarsi con idee nuove, per sviluppare strategie e, soprattutto, per scoprire che la matematica è un’attività creativa, aperta e stimolante.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it