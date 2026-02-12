centonovanta studenti in sfida per la finale nazionale di Cesenatico

Si è svolta ieri, 11 febbraio 2026, presso il Convitto Nazionale, la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica.

Alla gara partecipa una selezione di 190 alunne e alunni provenienti da vari Istituti della Provincia di Avellino. Presenti anche gli alunni del Liceo Classico e Classico Europeo, annessi al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, a dimostrazione di quanto valore si dia al Classico alla matematica, disciplina fondamentale per sviluppare il pensiero logico-critico e l’astrazione, che si integra perfettamente con la formazione umanistica. La matematica, come le lingue antiche, permette di comprendere la realtà e sviluppare un approccio critico. La gara provinciale rappresenta la seconda fase delle Olimpiadi della Matematica; la prova comprende 12 quesiti a risposta multipla, 2 problemi a risposta numerica e 3 esercizi dimostrativi.

I primi tre classificati parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico, nel mese di maggio 2026.

Il progetto Olimpiadi della Matematica partecipa al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e le gare rappresentano un momento fondamentale di divulgazione e di scoperta. Non si compete per un punteggio, ma per misurarsi con idee nuove, per sviluppare strategie e, soprattutto, per scoprire che la matematica è un’attività creativa, aperta e stimolante.