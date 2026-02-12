Venerdì 13 febbraio il GAL riunisce cittadini e agricoltori locali al Caffeoveggenza

Venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 18:00, il Bar Caffeoveggenza ad Avellino diventa il cuore pulsante dell’economia solidale irpina. È convocato il terzo incontro pubblico del Gruppo di Acquisto Solidale (GAL), un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per costruire insieme un modello di consumo etico, diretto e rigenerativo.

Dopo i primi due incontri che hanno visto una partecipazione crescente, questa terza tappa punta a consolidare la rete tra cittadini, produttori locali e realtà contadine del territorio. L’obiettivo è semplice quanto rivoluzionario: acquistare direttamente dalla terra, sostenendo l’agricoltura contadina e riducendo l’impronta ecologica dei nostri gesti quotidiani.

Cosa faremo venerdì 13:

• Condivisione degli ordini collettivi della settimana

• Incontro con nuovi produttori irpini (ortofrutta, pane, formaggi, conserve)

• Presentazione del progetto “Orto Condiviso Urbano”

Il Bar Caffeoveggenza, spazio culturale fondato da Maurizio Caso Panza – ideatore della Caffeoveggenza® – ospita questo movimento non solo come luogo fisico, ma come crocevia di pratiche che uniscono benessere individuale e cura collettiva. Perché scegliere cosa mangiamo è già un atto politico; farlo insieme è rivoluzione gentile.

DOVE

Bar Caffeoveggenza

Via Brigata Avellino 192, Avellino

QUANDO

Venerdì 13 febbraio 2026 | ore 18:00 – 20:00

Ingresso libero – Porta un amico, moltiplica la rete

Per aderire al GAL o ricevere informazioni:

caffeoveggenza@gmail.it