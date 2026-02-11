Il massimo organo di giustizia sportiva ristabilisce il risultato sul campo

La ASD Sandro Abate, difesa dall’Avvocato Mattia Grassani, ha vinto il ricorso nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, in riferimento alla gara del 5 ottobre 2025. E’ stata annullata dunque la sanzione della sconfitta per 0-6.

“Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, massimo organo di giustizia sportiva in Italia, con riferimento alla gara Cosenza-Sandro Abate, ha ristabilito il verdetto del campo, privilegiando il risultato maturato al termine dei 40 minuti. Non era facile come ricorso e dopo il ribaltamento del giudizio operato dalla Corte Sportiva di appello a favore del Cosenza, si presentava ancora più complicato. Giustizia e’ stata fatta e sono molto soddisfatto” ha dichiarato dell’Avv. Mattia Grassani.

Si riporta integralmente quanto stabilito dal Collegio di garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano: