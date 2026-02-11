Partita del 5 ottobre: sanzione cancellata
Il massimo organo di giustizia sportiva ristabilisce il risultato sul campo
La ASD Sandro Abate, difesa dall’Avvocato Mattia Grassani, ha vinto il ricorso nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, in riferimento alla gara del 5 ottobre 2025. E’ stata annullata dunque la sanzione della sconfitta per 0-6.
“Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, massimo organo di giustizia sportiva in Italia, con riferimento alla gara Cosenza-Sandro Abate, ha ristabilito il verdetto del campo, privilegiando il risultato maturato al termine dei 40 minuti. Non era facile come ricorso e dopo il ribaltamento del giudizio operato dalla Corte Sportiva di appello a favore del Cosenza, si presentava ancora più complicato. Giustizia e’ stata fatta e sono molto soddisfatto” ha dichiarato dell’Avv. Mattia Grassani.
Si riporta integralmente quanto stabilito dal Collegio di garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 5 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 febbraio 2026.
Source: www.irpinia24.it