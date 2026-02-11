Guancia Volley Academy, primato confermato con la quinta vittoria consecutiva

Quinta vittoria consecutiva per la Guancia Volley Academy che nel big match casalingo supera con un netto 3-0 l’Elisa Volley Pomigliano (25-23; 34-32; 25-16) al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Dopo un primo set equilibrato e combattuto, la partita sembrava complicarsi per la squadra atripaldese, costretta a rinunciare in corsa al palleggiatore titolare, De Prisco, per infortunio.

Coach Modica però ha trovato una risposta straordinaria nel giovanissimo Christian Converso: il classe 2010 irpino, appena quindicenne, ha gestito la squadra con personalità, lucidità e grande maturità, risultando tra i protagonisti assoluti dell’incontro.

Una conferma importante per un atleta già nel giro della selezione regionale e autentico fiore all’occhiello del settore giovanile dell’Academy, da sempre attenta alla crescita dei giovani. La squadra atripaldese ha saputo reagire con carattere, mantenendo alta l’intensità soprattutto nel tiratissimo secondo set, chiuso 34-32, prima di dominare il terzo parziale. Top scorer il capitano Antonio Guancia con 17 punti e l’opposto Spera con 15.

Con questa vittoria la Guancia Volley Academy sale a quota 29 punti, staccando proprio Pomigliano fermo a 23 e consolidando la vetta della classifica, seppur con una gara in più disputata.

Il prossimo appuntamento sarà decisivo: sabato 14 febbraio alle ore 18:30 la formazione atripaldese sarà ospite del Volla, attuale seconda in classifica con una partita in meno e pronta a giocarsi il primato e far valere la sua leadership messa in discussione proprio dagli uomini di coach Modica nelle ultime giornate di questo avvincente campionato.