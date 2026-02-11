Festa a Sant’Agnello per il Carnevale con pupazzi giganti e creature marine

Domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026 Sant’Agnello si colora a festa per il Carnevale, con la Folk Puppets Parade e la Sea Parade, iniziativa patrocinata dalla Città Metropolitana, inclusa nel cartellone degli eventi metropolitani 2025 /2026 “Dal profano al sacro”, nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” IV edizione del Comune di Sant’Agnello.

Domenica mattina, 15 febbraio, il ritrovo in Piazza Matteotti per bambini e famiglie è alle ore 10:30, dove avrà inizio una mattinata di allegria e intrattenimento con esibizioni di danza, animazione, artisti di strada, musica e banda musicale.

Alle 12:00 partirà poi il corteo in maschera per le strade di Sant’Agnello con cannoncino sparacoriandoli, guarattelle napoletane e pupazzi di circa 3 metri raffiguranti personaggi della tradizione popolare come Pulcinella e la sua eterna fidanzata Teresina.

I festeggiamenti per Carnevale riprenderanno poi martedì 17 febbraio con la suggestiva Sea Parade. A partire dalle ore 15:30, Piazza Matteotti tornerà al centro dell’intrattenimento per piccoli e grandi, ospitando questa volta macchine teatrali e pupazzi giganti interamente ispirati al mondo marino. Ad arricchire il pomeriggio saranno le esibizioni delle scuole di danza del territorio, accanto alle esibizioni degli artisti di strada e della banda musicale.

Il corteo in maschera conclusivo partirà alle ore 17:00 con le macchine teatrali marine che si illumineranno man mano lungo le strade di Sant’Agnello, spettacolo itinerante nato da un laboratorio teatrale, dove gli oggetti scenici si uniscono pronti a solcare i mari del racconto.