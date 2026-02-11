Avellino, nuove risorse al Pronto Soccorso

Percorso “Codice Argento” e ampliamento del Pronto Soccorso per migliore assistenza

Primi rinforzi per il Pronto Soccorso di Avellino. L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha risposto favorevolmente alla sottoscrizione di una convenzione con l’Azienda San Giuseppe Moscati che consentirà di mettere a disposizione fino al 15 giugno dirigenti medici da destinare al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera.

L’accordo, infatti, prevede un supporto di 48 ore mensili per quattro mesi, e andrà così l’organico dell’area di emergenza-urgenza. Un intervento concreto che testimonia la capacità delle aziende sanitarie campane di fare rete e di sostenersi reciprocamente per garantire continuità ed efficacia nell’assistenza ai cittadini. «Desidero ringraziare il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, per aver accolto la nostra richiesta e per la sensibilità dimostrata, e Mario Guarino, Direttore dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dei Colli, che si è reso subito disponibile all’ascolto e alla collaborazione – evidenzia il manager Germano Perito -. Questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra aziende: fare squadra, mettere a disposizione competenze e professionalità, sostenersi nei momenti di maggiore pressione assistenziale significa rafforzare l’intero sistema sanitario e garantire risposte più efficaci ai cittadini».

Frattanto, sul fronte organizzativo, è in dirittura d’arrivo la definizione del percorso assistenziale “Codice Argento”, dedicato al paziente anziano fragile che accede al Pronto Soccorso. «Il provvedimento – continua il Dg – sta per essere deliberato per passare poi alla fase operativa, consentendo l’attivazione di un percorso dedicato, con maggiore appropriatezza clinica e attenzione alle fragilità, al fine di migliorare presa in carico, tempi e qualità dell’assistenza».

Proseguono anche i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso. È imminente la consegna della nuova superficie di circa 1.050 metri quadrati, mentre parallelamente continua il restyling del “vecchio” Pronto Soccorso, con un rifacimento completo degli spazi esistenti, nel rispetto del cronoprogramma che porterà, entro la primavera, all’attivazione dell’intera nuova superficie e al completamento definitivo dei lavori.

Un insieme di interventi strutturali e organizzativi che punta a rafforzare in modo stabile e duraturo la capacità di risposta dell’area di emergenza-urgenza.