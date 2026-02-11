Presentazione del libro di Eleonora Davide con interventi, letture e musica dal vivo

Giovedì 12 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell'Archivio di Stato di Avellino "I giovedì della lettura".

In tale occasione si presenterà il libro Porto Vecchio, di Eleonora Davide.

L’evento sarà introdotto da Ersilia Basile, funzionaria archivista dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogheranno con l’autrice Giovanna della Bella, editor del romanzo, e il giornalista Angelo Damiano. Modera il giornalista Gianluca Amatucci. Letture e intermezzi musicali a cura di Paolo De Vito.

L’ingresso è libero.