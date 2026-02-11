Carabinieri Forestali scoprono smaltimento illecito di rifiuti e attività di verniciatura abusiva

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica/carrozzeria.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano del posto, dedito ad un’attività autofficina/carrozzeria effettuava l’attività di verniciatura in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Inoltre i militari constatavano che nei locali e nelle aree antistanti della citata attività erano stoccati rifiuti speciali pericolosi, per un totale di circa 20 metri cubi, tra cui vernici e solventi senza essere suddivisi per codice EER, senza alcuna protezione, esposti alle intemperie e privi di tracciabilità.

Pertanto il personale operante procedeva al sequestro di un locale con all’interno tutte le attrezzature ed al sequestro di un’area esterna di circa 150 metri quadrati. Il titolare veniva deferito in stato di libertà alla procura competente. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.