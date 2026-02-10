Testimonianze, istituzioni e giovani a confronto per educare al rispetto della vita

Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo “De Luca”, un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – APS) della sede di Avellino. L’evento, inserito nel programma di educazione civica per l’anno scolastico 2025/2026, ha coinvolto gli studenti in un dibattito profondo sul valore della vita e sulla responsabilità individuale. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Prof.ssa Ersilia Marsella e accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Maria Rosaria Siciliano, da sempre sensibile alle tematiche sociali e alla formazione della coscienza civile dei propri alunni.

Voci e testimonianze: il valore della memoria e del coraggio A toccare il cuore degli studenti sono state le testimonianze dirette di chi vive quotidianamente le conseguenze degli incidenti stradali. Anna Diglio Nardone, Presidente provinciale AIFVS, ha illustrato la missione dell’associazione, sottolineando come ogni tragedia possa essere evitata attraverso il rispetto delle regole. Particolarmente emozionante è stato l’intervento di Gianluca Russo, giovane vittima della strada, che ha condiviso la sua esperienza in sedia a rotelle. Gianluca è stato accompagnato dallo zio e da Carmine Federico, sportivo amatore che lo affianca costantemente in gare podistiche e atletiche, dimostrando come lo sport e la solidarietà possano aiutare a superare i limiti imposti dal destino.

L’appello delle Istituzioni L’importanza del rispetto delle norme è stata ribadita dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il Commissario Capo della Polizia Stradale di Avellino, dott. Salvatore Erich Autorino, e i Marescialli dei Carabinieri Serena Garofalo e Rosario Nastro, hanno rivolto un appello accorato ai giovani affinché adottino comportamenti responsabili. L’istruttore di educazione stradale dell’Arma, Giulio Sesa, si è invece soffermato sugli aspetti tecnici, sottolineando l’importanza vitale dell’uso del casco e delle cinture di sicurezza. Il momento di massima tensione emotiva è stato raggiunto con la proiezione di video educativi, tra cui un filmato messo a disposizione dai genitori dell’associazione che ritrae il momento drammatico in cui le autorità comunicano a una famiglia il decesso di un figlio.

Il Concorso: “La sicurezza stradale: responsabilità, rispetto e vita” A margine dell’incontro, la Presidente Diglio Nardone ha invitato gli studenti a partecipare al concorso indetto dall’AIFVS. Gli alunni (dalle primarie fino al IV e V anno delle superiori) potranno presentare disegni, video o canzoni originali entro il 31 marzo 2026. In palio premi significativi: per i più grandi, un contributo di 500,00 € per il conseguimento della patente di guida; per i più piccoli, biciclette, caschi e materiale didattico. La premiazione finale si terrà entro il 30 aprile 2026.

Per informazioni e iscrizioni: PEC: aifvs.avellino@pec.it -Telefono: 338/2569178 (Anna Diglio Nardone) – Sede: Via Massimo Troisi, 5 – Venticano (AV)