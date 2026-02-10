Sindaci e operatori del turismo uniti per una strategia condivisa di promozione del territorio

Si è tenuto stamattina, martedì 10 febbraio 2026, nella Sala Consiliare di Sant’Agnello, l’incontro organizzativo per la costituzione di una DMO (Destination Management Organization) dei Comuni della Penisola Sorrentina.

Dopo il primo incontro, tenuto a Massa Lubrense, continua il confronto tra i Sindaci, gli Assessori, i Responsabili e i Dirigenti del Settore Turismo per individuare le modalità di promozione di sviluppo comprensoriale del territorio nell’ambito delle Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni Turistiche.

L’obiettivo comune è affrontare la sfida di un cambio di passo nella pianificazione delle azioni necessarie ad elevare, in sinergia, la qualità dell’offerta turistica, dei servizi legati al settore e della valorizzazione delle risorse locali, confrontandosi con la Regione Campania, oltre che con Enti, Istituzioni e privati interessati a collaborazioni di partenariato.

Sono previsti ulteriori incontri itineranti nei Comuni coinvolti dal progetto.