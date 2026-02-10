Focus su linee guida, manuali operativi e strumenti per valorizzare l’attività degli enti locali

È in programma giovedì prossimo – 12 febbraio -, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. Sotto i riflettori “Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: dal documento unico di programmazione al PIAO. Le nuove Linee Guida ed i Manuali operativi (D.M. 30 ottobre 2025) – Riflessioni metodologiche e casi pratici”.

La giornata seminariale intende offrire agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dirigenti e funzionari degli enti locali, un contributo di conoscenze e di esperienze utili a programmare, costruire e monitorare il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), in coerenza con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione (11/2023) e con le Linee Guida e i Manuali Operativi sul PIAO e sul REPORT, emanati con D.M. 30/10/2025, nella logica di creazione di Valore Pubblico.

I contenuti, affidati al relatore, vedranno la trattazione di aspetti diversi che, partendo dall’inquadramento normativo e scientifico della materia, porterà alla costruzione di kit metodologici, analisi e discussione di casi pratici, simulando l’elaborazione di parti specifiche delle singole sezioni e sottosezioni del PIAO, in modo funzionale alla generazione di Valore Pubblico.

Si comincia alle 9,30 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Introduce e modera il segretario generale della Provincia, Matteo Sperandeo. A relazionare, Angelo Maria Savazzi, esperto in Gestione ed organizzazione delle risorse umane nella PA.