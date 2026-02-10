Un passo importante per garantire continuità assistenziale e valorizzare le professionalità

La CISL FP Irpinia Sannio, per voce della Segretaria Generale Sonia Petrucciani, accoglie con favore la pubblicazione del bando per il conferimento dell’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Neurologia presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino.

«Si tratta di un passaggio importante – dichiara Petrucciani – che va nella direzione del rafforzamento dell’offerta sanitaria in un territorio che necessita di attenzione e continuità assistenziale. La Neurologia di Ariano Irpino rappresenta un presidio fondamentale per le aree interne e per una vasta platea di cittadini».

La CISL FP sottolinea come la copertura stabile della direzione di una UOC costituisca un elemento essenziale per garantire qualità delle cure, organizzazione efficiente dei servizi e valorizzazione delle professionalità presenti. «Affinché questo bando produca effetti concreti – prosegue la Segretaria Generale – è auspicabile che esso sia inserito in una programmazione complessiva di rilancio del presidio ospedaliero, accompagnata da un adeguato potenziamento del personale e delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali». La CISL FP Irpinia Sannio conferma la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria, nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini, affinché ogni scelta sia orientata alla tutela del diritto alla salute e al miglioramento dei servizi.