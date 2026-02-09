Trenitalia, corse straordinarie dopo Napoli-Como

Aggiunte 7 corse alla Metro Linea 2 da Napoli Campi Flegrei dopo il match

Prosegue l’impegno del Gruppo FS per garantire la mobilità ed incentivare l’uso dei mezzi pubblici durante i principali eventi sportivi e culturali.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli – Como di Coppa Italia Frecciarossa in programma domani, martedì 10 febbraio, alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 2 in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall’impianto di Fuorigrotta.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:00.