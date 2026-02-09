I Carabinieri hanno arrestato un 48enne del posto, a seguito di condanna definitiva

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 6 mesi è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di “porto abusivo di armi” e “furto aggravato” ai danni di private abitazioni, chiese e ristoranti verificatisi in Montoro e Contrada qualche anno fa.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.