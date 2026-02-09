Flocco: «Vicinanza a residenti e commercianti»

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle due attività commerciali coinvolte nell’incendio divampato alle prime luci del mattino in una nota pizzeria del Corso Secondigliano e ai residenti dello stabile che, a scopo precauzionale, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in attesa delle verifiche tecniche sulla sicurezza dell’edificio. È un episodio che merita la massima attenzione istituzionale. In queste ore di apprensione comprendo l’incertezza e il disagio che stanno vivendo famiglie e lavoratori, che si trovano ad affrontare non solo i danni materiali ma anche il timore per la propria sicurezza abitativa e per il futuro delle proprie attività”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Ambiente, Salvatore Flocco.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento e i miei complimenti ai Vigili del Fuoco per il tempestivo e straordinario intervento. In una situazione che appariva da subito complessa e potenzialmente devastante, la loro professionalità, preparazione e dedizione hanno consentito di contenere le fiamme e limitare conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Ancora una volta, i Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia hanno dimostrato di essere un presidio fondamentale di sicurezza per il territorio, operando con coraggio e competenza mentre tutti osservavano una scena drammatica che ha colpito l’intera comunità. Seguirò con attenzione l’evolversi delle verifiche in corso – conclude Flocco – auspicando che si possa restituire serenità ai residenti e permettere ai commercianti di riprendere la propria attività, nel più breve tempo possibile e in condizioni di piena sicurezza”.