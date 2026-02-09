Titolo della performance “Dipingendo e raccontando Bach – Tre quadri raccontano una storia… cromatismi in movimento: il recital proporrà una sorta di riflessione sulle fasi della vita dell’uomo in cui musica, pittura e narrazione sapranno dialogano in tempo reale.

Il pittore Enrico Guerrini dipingerà tre quadri seguendo l’andamento della musica delle Suites per violoncello solo di J. S. Bach n.1, n. 3 e n. 5; la scrittrice Ilde Rampino scriverà tra il pubblico una storia estemporanea.

Il pittore dipingerà i quadri seguendo la struttura e l’andamento della musica, mentre il violoncellista interpreterà la pagina musicale ispirandosi al divenire della pittura. L’interpretazione di Provenzani sarà quindi personale e simbiotica con il tratto forte e deciso del pennello del Guerrini e tra i due artisti si stabilirà un legame ritmico e scenografico unico.

Alla fine dell’esecuzione gli artisti condivideranno il percorso tracciato con il pubblico, evidenziando la struttura architettonica delle Suites ed i vari momenti interpretativi: “The per te” alla fine del concerto per dialogare con i musicisti e gli artisti davanti ad una tazza di the fumante.

Il concerto è previsto alle ore 17,15 nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89 – Manocalzati (AV), a 100 metri da Progress).