Dipingendo e raccontando Bach a Manocalzati (AV)

Musica, pittura e narrazione: tre Suites di Bach diventano quadri, parole e vita

Aggiunto da Redazione il 9 febbraio 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO
INNAMORATI 2026 word_page-0001 (1)Dopo la standing ovation meritatamente attribuita al Quartetto Enarxis, composto dai giovanissimi percussionisti Martina D’Onofrio, Francesco Romano, Giuseppe Alfieri e Alessandro Romano, in occasione del taglio del nastro di Innamorati della Musica 2026, la prestigiosa rassegna siglata STRAVINSKY prosegue domenica 15 febbraio con il recital del violoncellista Luca Provenzani (docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e a lungo primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana, collaboratore in qualità di primo violoncello delle Orchestre del Teatro del Maggio e del Teatro dell’Opera di Roma): ad interagire con le pagine famose di tre Suite bachiane ci sarà la Pittura estemporanea di Enrico Guerrini e la Scrittura estemporanea della prof.ssa irpina Ilde Rampino.

Titolo della performance “Dipingendo e raccontando Bach – Tre quadri raccontano una storia… cromatismi in movimentoil recital proporrà una sorta di riflessione sulle fasi della vita dell’uomo in cui musica, pittura e narrazione sapranno dialogano in tempo reale.

Il pittore Enrico Guerrini dipingerà tre quadri seguendo l’andamento della musica delle Suites per violoncello solo di J. S. Bach n.1, n. 3 e n. 5; la scrittrice Ilde Rampino scriverà tra il pubblico una storia estemporanea.

Il pittore dipingerà i quadri seguendo la struttura e l’andamento della musica, mentre il violoncellista interpreterà la pagina musicale ispirandosi al divenire della pittura. L’interpretazione di Provenzani sarà quindi personale e simbiotica con il tratto forte e deciso del pennello del Guerrini e tra i due artisti si stabilirà un legame ritmico e scenografico unico.

Alla fine dell’esecuzione gli artisti condivideranno il percorso tracciato con il pubblico, evidenziando la struttura architettonica delle Suites ed i vari momenti interpretativi: “The per te” alla fine del concerto per dialogare con i musicisti e gli artisti davanti ad una tazza di the fumante.

Il concerto è previsto alle ore 17,15 nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89 – Manocalzati (AV), a 100 metri da Progress).

Per tutte le info www.associazionestravinsky.it; 340 5719845
Source: www.irpinia24.it