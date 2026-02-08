Il capogruppo Pd sottolinea la differenza tra dissenso legittimo e violenza verbale

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà come gruppo Pd in Consiglio Regionale al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte offensive comparse a Bagnoli. Si tratta di un episodio che va condannato senza esitazioni, perché travalica il legittimo diritto al dissenso e scivola in una dimensione di violenza verbale che nulla ha a che vedere con il confronto democratico» . Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania, interviene in merito alle scritte apparse contro il primo cittadino di Napoli.

«Il diritto a manifestare e a esprimere opinioni critiche – prosegue Petracca – è un caposaldo della nostra democrazia e va sempre tutelato. Tuttavia, quando il confronto si trasforma in attacco personale, in intimidazione o in linguaggio offensivo, si supera un limite che non può essere tollerato. Episodi come questo non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico, ma al contrario ne abbassano il livello e alimentano un clima di tensione che non giova a nessuno».