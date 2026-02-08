Afragola (NA) – Sequestrata attività abusiva

Denunciato il titolare per carenze igienico-sanitarie e mancanza di autorizzazioni

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’Incaricato di Governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha intensificato le attività di controllo per scovare attività fantasma presenti sul territorio, sconosciute agli Enti, che producono inquinamento e metteno a rischio la tutela della salute dei cittadini.

Dopo una serie di attività di controllo del territorio, il Comandante Piricelli unitamente agli Agenti ha ispezionato una attività di vendita di mangimi per animali ubicata nel pieno centro abitato.

Dall’ispezione effettuata all’interno di un’area di circa 1000 mq è risultata essere in esercizio una attività abusiva di vendita di mangimi, il cui ingresso era caratterizzato da una pozzanghera mista a melma, all’interno dell’attività sono state trovate numerose quantità di contenitori di cibi per animali mangiate presumibilmente dai topi, sulla maggior parte della superficie calpestabile e non erano presenti vari escrementi di topi ed uccelli, numerosi accessori per animali rosicchiati da animali, cumuli di ferro sparsi, un manufatto fatiscente, il tutto allocato in un’area degradata con gravi carenze igienico sanitarie ed a ridosso delle abitazioni.

Per l’assenza di autorizzazioni ambientali e sanitarie, per le carenze igienico sanitarie, per il commercio di alimenti in cattivo stato e la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro l’attività è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.