Il senatore della Lega incontra sindacati e associazioni per discutere criticità e priorità sul territorio

Il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale uscente della Lega di Avellino, ha incontrato presso la sede di Mercogliano i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati della FSD – Federazione Sicurezza e Difesa, per discutere dei problemi inerenti il lavoro delle forze dell’ordine e della sicurezza urbana.

Alla riunione hanno partecipato Antonio de Lieto, segretario nazionale della Federazione e del Lisipo – Libero sindacato di polizia, Franco Picardi, segretario generale del Pnfd – Polizia Nuova Forza Democratica, Carlo Aliberti, vicesegretario generale aggiunto, Pnfd, Antonio Lobozzo, segretario regionale Puglia del Pnfd, Anna Paternostro, presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia, Gennaro Sannino, segretario nazionale del Partito Pensionati, Giuseppe Gragnaniello, Giuseppe Siporso e Antonio Cozzolino, rispettivamente vicesegretari nazionale, regionale e provinciale del Partito Pensionati.

Una riunione su questioni molto delicate, che non riguardano soltanto gli operatori del settore, ma che hanno significative ricadute sul territorio e nel Paese, che ha portato nei pressi del capoluogo irpino esponenti sindacali provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, anche grazie all’impegno organizzativo dei dirigenti della Lega, Massimo Picone e Assunta Clemente.

Dopo un’articolata discussione, nella quale sono emerse criticità e priorità di intervento, il senatore Cantalamessa ha ribadito la propria attenzione nei confronti delle forze dell’ordine e la disponibilità ad approfondire i nodi posti sul tappeto, sottolineando non solo l’importanza del lavoro svolto dai tutori della legalità e dell’ordine pubblico, ma anche la necessità di informare adeguatamente e sensibilizzare la cittadinanza sui temi relativi alla sicurezza, al fine di prevenire fenomeni delinquenziali diffusi e rimuovere per quanto possibile le principali cause di degrado e di pericolosità sociale che si registrano nei centri urbani.

Il parlamentare della Lega ha quindi assicurato che si sarebbe fatto portatore delle istanze emerse durante la riunione pure in sede di governo, rinviando per eventuali aggiornamenti ad un successivo incontro.