Aveta (M5S): scelta responsabile a tutela dei territori e della salute

“La Regione ha sospeso l’iter autorizzativo per l’impianto di gestione dei rifiuti previsto a Pietravairano: un atto dovuto e responsabile, che va nella direzione della tutela dei territori e del diritto alla salute delle comunità locali”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.

“La Direzione Generale regionale competente – spiega Aveta – ha disposto la sospensione in attesa della conclusione del procedimento pendente tra il Comune di Pietravairano e la società proponente. In presenza di criticità, non è pensabile proseguire alcun percorso autorizzativo. Su questo piano, la Regione ha il dovere di esercitare un controllo rigoroso. Se eventuali irregolarità dovessero essere confermate in via definitiva, ne trarremo le dovute conseguenze”.

“Solo pochi giorni fa – continua il consigliere – insieme all’Assessore regionale all’Ambiente ho incontrato il movimento Basta Impianti, denunciando il rischio di una concentrazione eccessiva di siti di trattamento dei rifiuti nell’area dell’Agro Caleno e dell’Alto Casertano. Proprio su questo progetto avevamo acceso un faro, nell’ambito di una riflessione più ampia per evitare ulteriori carichi ambientali in territori già fortemente compromessi”.

“Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda – conclude Aveta – ribadendo la necessità di una programmazione degli impianti basata su criteri di equilibrio territoriale e sostenibilità”.