Nursing Up aderisce al Protocollo Sanità delle Regioni

Un passo necessario per fermare la fuga di professionisti dal SSN e rilanciare il lavoro nella sanità pubblica

Nursing Up aderisce al “Protocollo Sanità” promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza sanitaria. “Sosteniamo senza indugio questo percorso, che detta anche le linee fondamentali per contrastare la perdita di professionisti dal Servizio sanitario nazionale e rendere nuovamente attrattivo il lavoro nella sanità pubblica”. Il Protocollo individua misure ritenute indispensabili anche da Nursing Up per migliorare condizioni di lavoro, valorizzazione economica e prospettive professionali del personale sanitario.

«Ora – sottolinea Nursing Up – è fondamentale che buona parte di questi impegni si realizzino nel CCNL 2025-2027». Nursing Up evidenzia che il Protocollo è fortemente voluto dal Presidente del Comitato di Settore per la Sanità, Marco Alparone, che anche in passato ha dimostrato attenzione concreta ai temi della sanità pubblica e alla tutela dei professionisti sanitari. Resta tuttavia chiaro che si tratta di un documento di intenti, che dovrà ora tradursi in scelte operative, risorse adeguate e atti conseguenti. Tra i punti qualicanti del Protocollo gurano: il miglioramento delle condizioni di lavoro, la valorizzazione economica del personale anche 1 tramite il superamento dei tetti di spesa, reali percorsi di crescita professionale, relazioni sindacali più solide e un confronto permanente tra Regioni e organizzazioni sindacali.

«Senza passaggi rapidi e strutturali – conclude Nursing Up – il rischio è che questa occasione non venga adeguatamente utilizzata, mentre il SSN continua a perdere competenze essenziali».