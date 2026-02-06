La storica gara di Atripalda (AV) rientra nel calendario nazionale FIDAL

Atripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e appassionati da tutta la regione. L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, con partenza alle ore 10, per la manifestazione che si conferma punto di riferimento per il podismo irpino e campano.

La competizione, organizzata dall’ASD L’Irpinia Corre guidata dal presidente Gianni Solimene, è inserita come da tradizione nel calendario nazionale FIDAL ed è aperta agli atleti tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). La manifestazione, organizzata con il Comune di Atripalda, gode del patrocinio della Provincia di Avellino, del CONI, della FIDAL e dell’US ACLI, a conferma del suo valore sportivo e istituzionale. Sarà possibile iscriversi fino al 5 aprile sul portale online Garepodistiche.com.

Il percorso, omologato sulla distanza dei 10 km, attraverserà il cuore della città del Sabato, offrendo un tracciato veloce e coinvolgente, capace di coniugare competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Accanto alla gara principale, anche quest’anno “L’Irpinia Corre” dedica ampio spazio ai più giovani: sono infatti previste gare promozionali sulla distanza di 1 e 1,5 chilometri, riservate agli alunni delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni allo sport e ai suoi valori educativi.

Tra le novità dell’edizione 2026, l’organizzazione ha previsto uno spazio dedicato agli atleti camperisti presso il Parco delle Acacie di via Appia, pensato per favorire l’accoglienza dei runner provenienti da fuori provincia e rendere l’evento sempre più inclusivo e attrattivo. A fare bella mostra di sé, il mezzo riadattato con il brand L’Irpinia Corre, ovvero un camper-spogliatoio super attrezzato, già operativo da qualche mese, pensato per vivere ogni gara e ogni allenamento con comfort e tecnologia a disposizione dei tesserati atripaldesi.

Tra goliardia, condivisione, e gustose pinte di birra di produzione irpina, arriva anche il Premio speciale “Joe Strummer”, dedicato allo storico leader dei Clash: un riconoscimento simbolico e originale pensato per celebrare l’atleta che corre con grinta, autoironia e un pizzico di follia punk-rock, spirito che negli anni è diventato uno dei tratti distintivi della manifestazione.

Inoltre, è prevista una camminata non competitiva sulla distanza di 6 km, aperta a tutti, pensata per vivere il territorio con passo lento e consapevole – la partecipazione non richiede certificazioni sportive – lungo un tracciato sicuro e segnalato.

«“L’Irpinia Corre” si conferma così non solo una gara, ma una vera e propria festa dello sport, capace di unire agonismo, partecipazione popolare e attenzione alla comunità, rinnovando il legame tra podismo e territorio irpino» dichiara il presidente Gianni Solimene.