Il Presidente Vassallo: "Il parco deve essere il collante delle aree interne"

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, nell’ambito del progetto FUTURA 2030 – Scuola Politica “Per la gente, tra la gente”, promuove un nuovo incontro pubblico dal titolo “Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte”, in programma venerdì 7 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la sede di Via Cammarota 102 a Vallo della Lucania.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un momento di confronto e riflessione sulle politiche ambientali, sulla tutela del patrimonio naturale e sul ruolo strategico dei parchi come motore di sviluppo economico, sociale e culturale delle aree interne. Un dialogo aperto tra istituzioni, cittadini, associazioni e mondo della politica, per costruire una visione condivisa di futuro fondata sulla sostenibilità e sulla partecipazione. Interverranno Sergio Costa e Dario Vassallo, mentre l’incontro sarà presentato da Barbara Landi.

Dario Vassallo, Presidente Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore: “Con FUTURA 2030 vogliamo portare la politica tra la gente, nei territori che vivono ogni giorno le difficoltà ma anche le grandi potenzialità legate alla tutela ambientale. Il parco dovrebbe essere il collante delle aree interne, non con dispendio di denaro, ma con fondi spesi per una progettualità seria a 5 e 10 anni. I parchi non sono vincoli, ma straordinarie opportunità di sviluppo sostenibile e partecipato”.

L’incontro rientra nel percorso di formazione civica e politica promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo, ispirato ai valori di legalità, sostenibilità, partecipazione e buona amministrazione.