Avellino, confronto sul nuovo PTCP

Sabato 7 febbraio associazioni e sindacati a confronto per l’aggiornamento del Piano

Primo incontro di ascolto e partecipazione per la redazione del nuovo Ptcp – Piano territoriale di coordinamento provinciale – domani – sabato 7 febbraio – alle ore 10.00, presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino.

I contributi raccolti saranno presi in carico dalla Cabina di Regia per essere valorizzati e integrati nella definizione delle Linee Guida per l’aggiornamento e l’adeguamento del Ptcp.

Al primo incontro di domani sono state invitate le associazioni produttive di categoria e le organizzazioni sindacali.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, sono previsti gli interventi dei professori Roberto Gerundo, Vincenzo Belgiorno e Roberto Dell’Anno del Comitato Tecnico-Scientifico. Seguiranno il momento di ascolto degli invitati e la fase di confronto.